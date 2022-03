Lille-Chelsea : un choc sous sanction

C'est un champion d'Europe plongé dans un nuage de sanctions extra-sportives que s'apprête à recevoir le LOSC, ce mercredi soir au stade Pierre-Mauroy, à l'occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Avec cet espoir de réaliser l'impossible.

Lille Chelsea 16/03/2022 à 21h UEFA Ligue des champions Diffusion sur

Minibus, braquage et poches vides

Un fond noir, une instru d'un autre temps, puis un visage qui laisse apparaître une dentition de fer. Le 18 mars 2011, le rappeur Nessbeal dévoile le clip d'"À chaque jour suffit sa peine". Tout au long d'un morceau que n'a probablement jamais écouté Roman Abramovitch, la phrase éponyme de l'un des titres phares du rappeur des Hauts-de-Seine résonne comme un appel à l'espoir. Qu'un beau matin, les problèmes appartiendraient définitivement au passé. Jour après jour depuis le début du mois de mars - ce qui coïncide avec les sanctions visant les propriétés des oligarques russes en Angleterre -, l'ensemble des salariés du Chelsea FC se demande chaque matin quelle sera la nouvelle sanction du jour. Une preuve que le vent fait d'irrationnel et d'horreur qui émane de cette guerre en Ukraine ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne ou britanniques et touche, directement ou indirectement, tout le monde.Il y a un mois, aux abords de Stamford Bridge, il régnait une ambiance typique de l'un des quartiers les plus huppés de la capitale londonienne. La boutique sur deux étages était pleine à craquer de touristes, les hôtels de luxe cachant une partie du stade aussi, et sur le…