Lille, champion sans lendemain ?

Deux mois après avoir arraché le titre de champion de France au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain, Lille retrouve le club parisien ce dimanche soir (20 heures) à Tel-Aviv pour le Trophée des champions. Une rencontre qui pourrait révéler les premières tendances de la saison lilloise, dont les interrogations sur son niveau global sont nombreuses après des départs importants (Galtier, Maignan, Soumaré), l'arrivée de Jocelyn Gourvennec à la tête de l'équipe première sans oublier une situation financière toujours instable.

Des départs, peu d'arrivés et un entraineur contesté

Il peut se passer pas mal de choses en soixante-dix jours et ce ne sont pas les supporters lillois qui diront le contraire. Il y a un peu plus de deux mois, le LOSC redevenait champion de France de Ligue 1 après une victoire (1-2) sur la pelouse d'Angers. Son quatrième titre national, dix ans après le dernier conquis par la bande à Rudi Garcia. Le fruit d'une saison exceptionnelle, tant au niveau des résultats (83 points, une unité devant le PSG) que du résultat final. Car, au moment d'aborder cette nouvelle saison 2021-2022, la grâce du LOSC semble s'être envolée. Les Nordistes paraissent bien moins armés pour faire face aux nombreux challenges sportifs qui se dresseront sur sa route en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des champions mais aussi à commencer dès ce dimanche lors du Trophée des champions.Si le LOSC a su performer si haut et si longtemps la saison dernière, cela est en grande partie dû à un effectif complet et pléthorique, géré à la perfection par Christophe Galtier. Problème, l'ancien coach de l'AS Saint-Étienne a senti qu'il valait mieux ne pas s'éterniser dans la grisaille du nord et s'est empressé de rallier le soleil de la Côte d'Azur et l'OGC Nice pour un nouveau défi qui colle parfaitement à son profil d'entraineur. Constat partagé par Mike Maignan, qui a rejoint l'AC Milan pour succéder à Gianluigi Donnarumma, et Boubakary Soumaré, recruté par Leicester pour renforcer le secteur défensif des, les deux joueurs ayant vite bouclé leurs valises pour quitter les Dogues et voguer vers de nouveaux horizons.