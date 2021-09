Lille bute sur Wolfsburg

Face à une équipe de Wolfsburg largement à sa portée et réduite à dix, le LOSC n'a pas réussi à trouver la clef pour décrocher la victoire au stade Pierre-Mauroy (0-0). Un nul au goût amer en bouche pour les joueurs de Jocelyn Gourvennec qui ont prouvé qu'ils avaient bel et bien leur place dans cette compétition.

Lille 0-0 Wolfsburg

Y?lmaz donne le ton

La fierté et la déception sont deux sentiments qui apparaissent opposés et incompatibles. C'est pourtant bien ce qu'a dû ressentir Jocelyn Gourvennec sur les coups de 23H, au cœur d'une nuit lilloise qui aurait dû se terminer dans l'ivresse d'un succès européen. Fier, l'ancien coach de Guingamp peut l'être tant ses hommes ont répondu à son appel, tant ils ont dominé une équipe de Wolfsburg qui avait tout sauf l'air d'un grand d'Europe. Déçu, il l'est aussi. Car à onze contre dix pendant plus d'une demi-heure, au terme d'une rencontre qu'ils ont dominé de bout en bout, son LOSC n'est pas parvenu à décrocher un succès qu'il l'aurait placé provisoirement en tête de son groupe H de Ligue des champions.Au moment où Danny Makkelie porte son sifflet à la bouche, la troupe de Jocelyn Gourvennec est déjà en mission. Le plan, les Dogues le connaissent et l'appliquent à la perfection : pendant vingt minutes, les Loups sont condamnés à rester en meute et à abuser de longs ballons ou de passes imprécises. Le leader de Bundesliga (hormis Josuha Guilavogui qui fait ce qu'il peut) est groggy et apparaît sans repères dans un stade Pierre-Mauroy qui ne demande, lui, qu'à s'enflammer. Depuis l'échauffement, Burak Y?lmaz l'a compris n'hésite pas à porter, à galvaniser même une équipe lilloise en demande d'un leader. Fort logiquement, le Kraal fait passer le premier frisson sur coup franc, au quart d'heure de jeu, finalement bien jugé par Koen Casteels.Sur le corner qui suit, Sven Botman catapulte le cuir juste au-dessus avec un KO en prime. Le LOSC a pris la mesure de l'événement et va même Lire la suite de l'article sur SoFoot.com