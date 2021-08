Lille bat Paris et s'offre le Trophée des champions

À Tel-Aviv, Lille est resté dans la continuité de la saison passée en s'imposant contre un PSG remanié (1-0) grâce à un bijou de Xeka. Le LOSC remporte le premier Trophée des champions de son histoire, mettant fin à un règne de huit années du Paris Saint-Germain.

Lille 1-0 PSG

L'omniprésence d'Hakimi, le bijou de Xeka

Ce n'était pas une revanche, ce dimanche soir, entre le LOSC champion de France en titre et son dauphin, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la dernière édition de la Coupe de France. Il était plutôt question de retrouvailles pour se tester et faire les premiers réglages à moins d'une semaine de la reprise de la Ligue 1. Il était aussi question d'orgueil pour le PSG, privé de nombreuses stars (Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, Ramos, etc.) mais désireux de ne pas laisser filer son Trophée des champions entre les mains du rival lillois après huit succès d'affilée dans ce traditionnel rendez-vous d'été (à l'exception du dernier disputé en janvier contre l'OM). Comme la saison dernière, Paris s'est pourtant fait piéger par des Dogues plus rigoureux que séduisants à Tel-Aviv, en Israël (1-0). Le premier Trophée des champions du club nordiste, et un nouveau titre pour rester dans la continuité de l'ère Galtier.Deux équipes, deux ambiances sur la pelouse du Bloomfield Stadium : d'un côté un LOSC ressemblant comme deux gouttes d'eau (à un Maignan et un Soumaré près) au champion de France 2020-2021 ; de l'autre un Paris Saint-Germain au visage bien différent de celui attendu dans les prochaines semaines, Pochettino étant obligé de bricoler un onze en raison des nombreux absents. Les choses ont mis du temps à se décanter sur le terrain, les acteurs n'étant pas aidés par une chaleur étouffante et des défenses attentives. Dans une première demi-heure sans trop d'occasions à se mettre sous la dent, le PSG a mis le pied sur le ballon et confirmé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com