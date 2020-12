Lille-Ajax Amsterdam, un an après

Désireux d'affronter Arsenal, Christophe Galtier a eu droit à l'Ajax Amsterdam. Effectué en début d'après-midi à la Maison du Football Européen, à Nyon, le tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa a réservé à l'entraîneur lillois et ses ouailles une revanche face au club néerlandais, tout juste reversé de la Ligue des Champions. Un an après s'être fait deux fois maîtriser en C1 par les Lanciers, les Dogues et Sven Botman, ancien de la maison amstellodamoise, auront en février l'occasion de montrer à l'Ajax l'étendue de leurs progrès.

Un passif à effacer

Lille-Ajax en 16es de Ligue Europa

Il espérait jouer Arsenal et ainsi recroiser Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé et Gabriel, ses anciens poulains à Lille et Sainté (pour le premier). Loupé : rapidement tirés, les Anglais joueront Benfica. Mais Christophe Galtier et le LOSC auront bien droit à des retrouvailles lors des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Non pas avec le PSV Eindhoven, l'une des deux têtes de série restant dans le saladier, un club dont certains supporters avaient retourné le centre-ville de Lille un après-midi de février 2011... Mais avec l'Ajax Amsterdam, adversaire des Dogues lors de la phase de poules de la Ligue des Champions la saison dernière.De ce groupe H où figuraient également Valence et Chelsea, qualifiés dans cet ordre, les Lillois étaient sortis avec pas mal de regrets, un malheureux point et deux revers face au frais demi-finaliste de la C1. Pas sûr, donc, que le technicien nordiste et ses ouailles se réjouissent à l'idée de retrouver l'actuel et traditionnel leader du championnat néerlandais. Pas sûr non plus qu'ils reconnaissent vraiment l'équipe contre qui ils avaient d'entrée lourdement chuté (3-0) l'année dernière, le 17 septembre 2019 à l'Amsterdam Arena. Puis payé une nouvelle fois la trop grande inefficacité ayant escorté leur campagne européenne deux mois plus tard à Pierre-Mauroy (0-2, 5journée).C'était le 27 novembre,