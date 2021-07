Like a HurriKane

Attendu au tournant après une phase de poules sans le moindre but, Harry Kane a retrouvé de sa superbe. Buteur lors de la victoire contre l'Allemagne (0-2) en huitièmes, l'attaquant anglais a récidivé à deux reprises et grandement participé au carton de l'Angleterre face à l'Ukraine (0-4), en quarts de finale ce samedi au Stadio Olimpico de Rome. Une excellente nouvelle pour les Three Lions qui disputeront pour la première fois depuis 1996 le dernier carré de l'Euro.

Un capitaine qui montre la voie

L'action est symbolique du retour en grâce de Harry Kane. À la 62minute de jeu de ce quart de finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Ukraine, Karavaev tente de dégager de la tête un long ballon adverse. Raté, le cuir arrive tout droit en direction de l'attaquant de Tottenham, qui ne se pose aucune question aux abords de la surface ukrainienne et décoche une superbe volée du gauche qui file en direction de la lucarne adverse. Il faut alors un exploit de Bushchan pour détourner ce ballon en corner et empêcher le numéro 9 desd'inscrire un triplé dans cette rencontre. Sans conséquence pour ces derniers, puisque sur le corner qui suit, Jordan Henderson vient claquer une tête pour planter le quatrième et dernier pion d'une soirée de rêve pour les hommes de Gareth Southgate. Une soirée qui porte le sceau du capitaine de l'Angleterre, dont le réveil était inéluctable.Si contre l'Allemagne, Kane avait inscrit le but du K.O. à quelques minutes du coup de sifflet final, il a décidé de faire l'inverse exact ce samedi face à l'Ukraine. Après cinq petites minutes de jeu et un merveilleux caviar de Sterling au cœur de la défense de la, l'avant-centre aux 59 sélections s'arrache pour pousser le ballon au fond des filets et mettre son équipe dans les meilleurs dispositions sur sa première occasion. Une action décisive qui tranche avec le Kane pataud et lourd qui errait dans les surfaces adverses au début de la compétition, alors que ses coéquipiers parviennent enfin à le trouver dans la surface. En atteste ce centre millimétré de Luke Shaw qui dépose le ballon sur la tête de son capitaine pour le troisième but desen début de seconde période. Un doublé capital et décisif pour celui qui n'avait planté qu'une seule