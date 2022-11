Ligue Europa : la Juventus pour Nantes, Monaco et Rennes face à Leverkusen et au Shakhtar

Le FC Nantes a tiré le gros lot en tirant la Juventus en barrages de Ligue Europa. Les autres clubs français, Monaco et Rennes, seront respectivement opposés au Bayer Leverkusen et au Shakhtar Donetsk.

Une affiche de gala pour Nantes

Vidéo

Les Canaris ont tiré le gros lot. En arrachant son ticket pour les barrages de la Ligue Europa plutôt que de se contenter de sa petite cousine, la Ligue Europa Conférence, le FCN s'était offert le droit de rêver à un gros morceaux pour frissonner cet hiver. Bingo, Nantes a hérité de la Juventus, l'un des trois cadors avec Manchester United et l'Ajax. Un beau cadeau pour le 16de Ligue 1, dont l'ambition n'est a priori pas d'aller au bout de la compétition. La Beaujoire va donc pouvoir vibrer, ce qui est déjà précieux pour un club qui fêtait cette saison son retour en Coupe d'Europe pour la première fois depuis dix-huit ans. Surtout que ce sera en face la pire Juventus depuis des années, ce qui laisse une toute petite chance aux Jaune et Vert de créer la sensation sur un malentendu, même si Dušan Vlahović, Ángel Di María, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci (et peut-être Paul Pogba qui sait) et compagnie ne devraient pas être effrayés par l'armada d'Antoine Kombouaré.Une belle perspective et le souvenir de la demi-finale de Ligue des champions 1995-1996 pour les deux seuls matchs entre les deux équipes dans leur histoire. Une autre époque et une des rencontres les plus marquantes… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com