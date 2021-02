Ligue Europa : Arsenal renverse Benfica, Grenade sort Naples

Des buts, du spectacle, et des surprises au menu de cette première session des seizièmes de finale retour de la Ligue Europa. Au bout du suspense, Aubameyang a offert la qualification à Arsenal qui a retourné le Benfica Lisbonne (3-2) grâce à notamment un doublé de l'international gabonais. Au rayon des surprises : Grenade a probablement connu la plus belle défaite de son histoire à Naples (2-1) puisqu'elle lui permet de poursuivre l'aventure européenne, alors que Molde est allé sortir Hoffenheim sur sa pelouse (0-2). Moins de suspense pour les Rangers, le Shakhtar et Villarreal, qui ont conforté leur avance prise à l'aller en gagnant à domicile.

Arsenal 3-2 Benfica

Ouf, Arsenal ne fera pas des cauchemars du Pirée. Un an après leur élimination de la compétition par l'Olympiakos, lesont renversé le Benfica pour décrocher son ticket pour les huitièmes de finale dans les derniers instants d'une rencontre folle. Qui pour sauver Arsenal ? Aubameyang, évidemment. L'international gabonais est venu placer une tête au second poteau à la 87e minute après une galette de l'intenable Saka, offrant la victoire à l'équipe d'Arteta au bout du suspense (3-2). L'ancien Stéphanois avait déjà été le premier à se distinguer en début de match en déposant un petit piqué après une ouverture délicieuse de... Saka (21). Pas de quoi déprimer le Benfica, qui a pris les devants grâce à un bijou de Gonçalves sur coup franc (43) et un pion de Silva, bien aidé par une énorme boulette de Ceballos (61). Mal en point en championnat comme son adversaire du soir, Arsenal aurait pu s'effondrer et s'enfoncer dans la crise en laissant filer la qualification, mais Tierney a rapidement remis la tête desà l'endroit (67) avant de laisser Aubameyang enfiler la cape du super-héros.