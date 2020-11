Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue des nations : la Belgique et l'Italie dans le dernier carré par Pierre Sarniguet (iDalgo) La Belgique et l'Italie ont validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition grâce à leurs succès. Les Belges tout d'abord jouaient une finale dans leur poule 2 face au Danemark. En s'imposant 4/2, les hommes de Roberto Martinez ont assuré le coup avec notamment un doublé de Lukaku. De son côté, l'Italie s'est imposée avec solidité sur le score de 2/0 en Bosnie-Herzégovine grâce à des réalisations de Belotti et Berardi. Ces deux équipes iront donc en phase finale de cette Ligue A avec la France et l'Espagne déjà qualifiées depuis hier. Enfin, on notera ce soir le succès 4/0 de l'Angleterre face à l'Islande et celui des Pays-Bas 2/1 en Pologne.