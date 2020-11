Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue des champions : un PSG poussif contre Porto Reuters • 18/11/2020 à 23:13







Ligue des champions : un PSG poussif contre Porto par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour ce cinquième match de Ligue des champions, le PSG Handball s'est fait peur contre Porto. Sur les terres portugaises, le club français s'est vu mener 12/16 à la pause avant de réaliser une deuxième période de haute facture afin de renverser la tendance. Sur le score final de 34 à 31, les Parisiens ont remporté leur second match dans la compétition pour se replacer en 5e position dans cette poule de 8 équipes. Le Danois Mikkel Hansen a été l'artisan majeur de ce succès avec 9 buts sur 11 tirs tentés.