Ligue des Champions : Séville, la Juve et le Barça qualifiés Reuters • 24/11/2020 à 23:44







Ligue des Champions : Séville, la Juve et le Barça qualifiés par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le FC Séville est passé par toutes les émotions ce soir à Krasnodar. Les Andalous ont ouvert le score dès la 4e minute de jeu sur une belle reprise de volée de Rakitic qui termine sa course dans le soupirail de Gorodov. Pas découragés pour autant, les locaux ont réussi à revenir aux score à la 56e minute par l'intermédiaire de Wanderson avant que le capitaine de Séville ne quitte la pelouse sur une civière, sévèrement touché à un genou. Refroidis mais pas complètement abattus, les Espagnols ont poussé jusque dans les dernières minutes ce qui a permis à Munir El-Haddadi de donner la victoire aux siens au bout du temps additionnel. Ce succès qualifie donc le FC Séville pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Dans les autres matchs du jour, on notera que l'équipe bis du Barça s'est tout de même imposée 4/0 sur la pelouse du Dynamo Kiev alors que dans le même temps, la Juventus a dû batailler jusqu'à la dernière minute pour venir à bout des Hongrois du Ferencvaros 2/1 (but de Morata à la 92e). Le club italien ainsi que son homologue espagnol possède son ticket pour les 8e de finale après cette 4e journée. Dans le groupe F, le Borussia s'est baladé face au Club Bruges 3/0 (doublé de Haaland) tandis que la Lazio de Rome s'imposait à domicile 3/1 contre le Zéntih Saint-Pétersbourg. Enfin, Manchester United n'a fait qu'une bouchée des Trucs de Bashaksehir 4/1 et prend une bonne option sur la qualification dans ce groupe H du PSG et de Leipzig.