Ligue des champions : PSG-Juventus, attention au départ

Jusqu'à présent, le début de saison du Paris Saint-Germain est quasi parfait avec comme seul accroc un nul face à l'AS Monaco en Ligue 1 (1-1). Sauf que le vrai départ pour le club parisien débute ce mardi soir avec la reprise de la Ligue des champions et la réception de la Juventus au Parc des Princes. Un match qui servira de révélateur pour Paris et sa nouvelle compo en 3-4-3 et pour Christophe Galtier qui n'a pas un passif glorieux en Coupe d'Europe.

PSG Juventus 6/09/22 à 21h00 Ligue des champions Diffusion sur

Et si cette année était la bonne ? Comme à chaque début de saison de Ligue des champions, les supporters du PSG se posent cette fameuse question avec l'espoir de soulever enfin cette coupe aux grandes oreilles. Et s'il est impossible d'y répondre, ou alors par la négative vu l'historique des désillusions du club dans la compétition, il est toutefois légitime de se poser cette question. Déjà au vu de l'effectif. Mais surtout car c'est la première fois depuis longtemps que le PSG entre dans cette C1 avec des certitudes dans le plan de jeu et l'équipe mise en place. Sauf blessures ou suspensions, le 11 du PSG de cette saison est connu et ne devrait pas bouger d'un iota lors des grands rendez-vous. Le tout dans un 3-4-3 qui permet aux deux pistons - Hakimi et Nuno Mendes - d'utiliser à la perfection leurs qualités. D'ailleurs, l'été du Paris Saint-Germain a surtout servi à dégager les nombreux indésirables et refaire une beauté à un banc qui en manquait cruellement, puisque des nouvelles recrues, seul Vitinha s'est inséré dans l'équipe type. Un banc sur lequel figure Christophe Galtier qui sait depuis son arrivée surprise à la tête du PSG qu'il sera avant tout jugé sur la C1. Une compétition dans laquelle il n'a jamais gagné un match en tant que… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com