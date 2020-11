Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue des Champions : Paris, la victoire et c'est tout Reuters • 24/11/2020 à 23:29







Ligue des Champions : Paris, la victoire et c'est tout par Pierre Sarniguet (iDalgo) On dit parfois qu'il faut savoir se contenter de peu. Ce soir, les fans du Paris Saint-Germain peuvent le confirmer après le succès de leur équipe 1/0 contre Leipzig. Si tout a bien commencé avec l'ouverture du score de Neymar sur penalty dès la 11e minute de jeu, le reste de la partie n'a été qu'une longue succession de mauvais choix. Surtout, le PSG a laissé le ballon à son adversaire qui n'a pas réussi à concrétiser sa domination (68% de possession de balle, 15 tirs). Au final, Paris s'impose 1/0 après avoir longtemps fait le don rond mais l'essentiel est bien là car ces trois points permettent aux hommes de Tuchel de reprendra la seconde place du groupe aux Allemands dans une lutte qui promet d'être intense jusqu'au bout dans ce poule H.