Ligue des Champions : Liverpool et City qualifiés, l'Inter se relance, l'Atlético rate le coche Reuters • 01/12/2020 à 23:31 Temps de lecture: 1 min







Ligue des Champions : Liverpool et City qualifiés, l'Inter se relance, l'Atlético rate le coche par Pierre Sarniguet (iDalgo) La cinquième journée de la phase de poules de Ligue des Champions est souvent l'occasion pour les favoris de se mettre à l'abris avec une qualification anticipée. Ce soir, Liverpool et Manchester City ont obtenu leur ticket pour les 1/8e de finale grâce à leurs résultats positifs. Les Reds pour commencer ont réussi à battre l'Ajax Amsterdam 1/0 grâce à une réalisation de Jones à la 58e minute de jeu après une sortie très hasardeuse d'Onana. Cette erreur a sûrement coûté la victoire aux Hollandais qui ont touché par deux fois les montants et se sont montrés très entreprenants contre une équipe de Liverpool moins joueuse qu'à l'accoutumée. Dans ce groupe D, le dernier passeport pour la suite de la compétition se jouera dans un face à face tendu entre l'Ajax et l'Atalanta qui n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul 1/1 sur sa pelouse face à Midtjylland ce soir. De son côté, City s'est contenté du nul 0/0 contre Porto pour filer en 1/8e de finale avec la première place du groupe où les Portugais sont eux aussi assurés de passer au prochain tour. Dans le groupe A, l'Atlético Madrid a tendu le bâton pour se faire battre face au Bayern Munich qu'il a laissé revenir au score à la 86e minute de jeu avec un penalty transformé par Müller. Les Colchoneros joueront donc une finale la semaine prochaine sur la pelouse de Salzbourg qui devra s'imposer obligatoirement face aux Espagnols pour continuer l'aventure européenne. Enfin, l'Inter Milan a su trouver de belles ressources pour s'imposer 3/2 sur la pelouse de Monchengladbach avec un doublé de Lukuku. Dans ces circonstances, le groupe B est totalement relancé avec les 4 équipes qui se tiennent en 3 points. La prochaine journée vaudra de l'or.