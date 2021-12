Ligue des champions : le tirage au sort de la honte

En raison de deux erreurs grossières lors du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions, l'UEFA a décidé de tout annuler et d'en réaliser un nouveau. Si pour Lille rien ne change puisque l'adversaire - Chelsea - reste le même, ce n'est pas le cas pour les autres qui peuvent regretter, ou non c'est selon, ce second tirage. Retour sur un improbable imbroglio qui fait tâche.

Petite erreur, grandes conséquences

Les supporters de l'Atlético de Madrid sont passés par toutes les émotions durant ce tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions. Il y a d'abord eu une montée de stress au moment où Giorgio Marchetti, le secrétaire général adjoint de l'UEFA a tiré la boule avec leur nom. Puis l'adrénaline en attendant de connaître l'adversaire. Avant la désillusion quand Andreï Archavine a dévoilé le nom du Bayern Munich, véritable ogre de la compétition. Sauf que les plus attentifs d'entre eux étaient remplis de colère. Car ils ont bien vu que Michael Heselschwerdt, directeur des compétitions de club de l'UEFA, a fait n'importe quoi au moment d'insérer dans le saladier les boules des différents adversaires possibles des. En effet, l'ami Michael a mis celle de Liverpool - qui n'aurait pas pu affronter l'Atlético étant dans le même groupe - et a oublié celle de Manchester United. Le tirage au sort étant alors complètement faussé, l'UEFA a pris la décision de l'annuler et le recommencer entièrement. Ironie du sort, les hommes de Diego Simeone ont tiré... Manchester United. Et ils retrouveront son Cristiano Ronaldo, leur bourreau en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019. Après avoir connu l'espoir, les Matelassiers sont donc finalement retombés dans la désillusion.Pour comprendre l'imbroglio de la situation, il faut remonter quelques secondes avant, quand la boule de Villarreal est tirée. Présent dans le groupe de Manchester United, le club espagnol ne pouvait donc affronter les. Sauf que Michael Heselschwerdt n'était visiblement pas au courant puisqu'il a chopé la boule de MU pour la mettre dans le saladier dans lequel Andreï Archavine allait glisser sa main. Et ce qui devait arriver arriva, le Russe sort le nom de Manchester United. Solide sur ses appuis, Giorgio Marchetti comprend de suite l'erreur et demande à Archavine de tirer une autre boule. A priori rien de dramatique donc. Sauf que c'est de cette première bévue anodine que va découler celle beaucoup plus