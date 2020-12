Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue des Champions : le Real et l'Atlético se rassurent, l'Atalanta sort l'Ajax Reuters • 09/12/2020 à 23:29 Temps de lecture: 1 min







Ligue des Champions : le Real et l'Atlético se rassurent, l'Atalanta sort l'Ajax par Pierre Sarniguet (iDalgo) Cette sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions a rendu son verdict. Dos au mur, le Real Madrid de Zinédine Zidane n'a finalement pas tremblé lors de la réception du Borussia Monchengladbach. Karim Benzema par deux fois a permis aux Merengues de s'imposer 2/0 et ainsi prendre la première place du groupe B où les Allemands ont pu conserver la seconde place grâce au match nul 0/0 entre l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk. Dans le groupe A, c'est l'autre grand club de Madrid, l'Atlético qui a décroché son ticket pour les 1/8e de finale grâce à un succès 2/0 sur la pelouse de Salzbourg. Hermoso et Carrasco qui revenait sur les pelouses ce soir ont permis aux Colchoneros de poursuivre l'aventure européenne avec une seconde place derrière l'intouchable Bayern Munich vainqueur ce soir 2/0 face au Lokomotiv Moscou. Dans le groupe C, le seul enjeu du jour concernait la troisième place qui se jouait entre Marseille et l'Olympiacos. Malgré la défaite des Grecs 2/0 sur leur pelouse face à Porto, ce sont bien eux qui iront en Europa League puisque l'OM s'est lui aussi incliné 3/0 contre Manchester City. Pour finir, la poule D a vu l'Atalanta Bergame sortir l'Ajax Amsterdam au terme d'une rencontre assez pauvre en occasions. Les Italiens ont profité de la réduction à dix des Hollandais pour inscrire le seul but de la partie synonyme de qualification en compagnie de Liverpool qui a fait match nul 1/1 sur la pelouse de Midtjylland. Le 14 décembre prochain aura donc lieu le tirage au sort des 1/8e de finale qui se dérouleront si tout va bien en février 2021.