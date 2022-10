Ligue des champions : Le PSG et les plaisirs éphémères

Il ne faut pas bouder son plaisir d'avoir assisté à la démonstration parisienne contre le Maccabi Haïfa (7-2) ni aux connexions entre Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, ce mardi soir. Mais au PSG comme chez Christophe Galtier, on sait qu'une victoire éclatante à l'automne ne pèse généralement pas grand-chose dans la saison d'un club rêvant de la coupe aux grandes oreilles.

" Il y a eu une grande réflexion sur ce qu'on devait produire dans le jeu, comment faire pour que les trois fantastiques puissent s'exprimer de la meilleure façon dans leurs zones préférentielles." Christophe Galtier

Seuls avec du monde autour

Ces derniers mois, Christophe Galtier a appris, parfois à ses dépens, que le Paris Saint-Germain était un club à part , où le terrain peut passer au second plan à côté des affaires, des polémiques et de tout le reste. Ce mardi soir, dans un Parc des Princes chauffé à blanc, mais sans incidents, le technicien parisien a eu ce qu'il réclamait depuis un moment : du football. Le 100match européen du PSG version QSI a davantage ressemblé à une leçon qu'à une confrontation. Le champion de France, porté par un trio Mbappe-Neymar-Messi en feu, n'a laissé que deux miettes au Maccabi Haïfa (7-2) pour offrir au public parisien l'un des plus larges succès en Coupe d'Europe dans l'histoire du club (Paris compte deux victoires 7-1, contre La Gantoise en Intertoto en 2001 et contre le Celtic en C1 en 2017 ). Sept buts, comme à Lille en août dernier , mais avec une saveur différente, selon Galtier :Pour la onzième fois d'affilée, le PSG disputera les huitièmes de la finale d'une compétition qui nourrit ses fantasmes et semble lui échapper chaque année depuis plus d'une décennie. Quelques heures après cette démonstration automnale, à plus de quatre mois des vérités de février-mars, ce n'était ni le moment de s'enflammer ni de tirer des plans sur la comète, même s'il n'était pas interdit de savourer.