Ligue des champions : Le PSG domine la Juventus

Pour sa rentrée en Ligue des champions, le PSG s'est imposé contre la Juventus (2-1) dans une partie où il aura soufflé le chaud et le froid. En inscrivant un doublé, Kylian Mbappé a mis son équipe sur de bons rails en première période, avant que Paris ne se fasse peur en seconde. Sans grandes conséquences, puisque le club de la capitale a pu mettre fin à sa malédiction contre la Vieille Dame.

PSG 2-1 Juventus

La foudre Mbappé frappe deux fois

Il n'était plus question d'histoire ni de polémiques écologiques, ce mardi soir, au Parc des Princes. C'était le retour au terrain, au foot, et surtout de la Ligue des champions, le rêve du Paris Saint-Germain depuis plus d'une décennie et l'arrivée des Qataris. Tout n'a pas été parfait, mais, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le PSG a réussi sa rentrée face à la Juventus (2-1), un adversaire qu'il n'avait jamais battu en huit confrontations.Quand la musique sacrée a retenti dans l'enceinte parisienne, les regards étaient plutôt tournés vers la tribune Auteuil, dont le craquage de plusieurs dizaines de fumigènes a rapidement donné un parfum particulier à cette rencontre attendue. Par un club, mais aussi par un homme, Mbappé, qui a pris exemple sur les ultras du CUP en mettant le feu sur la pelouse. L'attaquant n'a cependant pas allumé les mèches tout seul. La fumée s'était à peine dissipée à l'intérieur du Parc des Princes que Neymar a choisi d'être génial, déposant une louche parfaite au-dessus de la tête de Bremer, trop lent pour stopper la fusée Mbappé, dont la volée du droit a trompé Mattia PerinMoins de vingt minutes plus tard, le champion du monde a entretenu la flamme et douché une nouvelle fois la Vieille Dame, au bout d'un mouvement sublime lancé par Marco Verratti et conclu à la perfection par le duo de copains Mbappé-Hakimi avec un une-deux transformé instantanément par le premier d'une nouvelle reprise pied droit. Deux tirs, deux buts pour un PSG ultra-efficace. Entre ces deux éclairs, la Juventus a pourtant cru pouvoir égaliser sur une triple occasion : un coup de tête d'Arkadiusz Milik sauvé par Gianluigi Donnarumma, une talonnade de Dušan Vlahović repoussée par Sergio Ramos et un tir de Filip Kostić à côté. En-dessous techniquement, lesont ainsi tenté de…