Ligue des Champions : Giroud sur un nuage, Bruges toujours dans la course Reuters • 02/12/2020 à 23:18 Temps de lecture: 1 min







Ligue des Champions : Giroud sur un nuage, Bruges toujours dans la course par Pierre Sarniguet (iDalgo) Il y avait peu de matchs à enjeux ce soir pour la clôture de cette cinquième journée de Ligue des Champions. Dans le groupe F, c'est le Club Bruges qui s'en est le mieux sorti avec un succès plein d'efficacité 3/0 contre une équipe du Zénith Saint-Pétersbourg décidément très en retrait cette saison. Le jeune De Ketelaere a ouvert le score à la 33e minute de jeu en exploitant un mauvais dégagement de la défense russe puis c'est Vanaken qui a fait le break sur penalty (58e). Un autre jeune, Noa Lang, a parachevé le succès des Belges à la 73e minute de jeu. Dans ces conditions, Bruges ira jouer une véritable finale mercredi prochain sur la pelouse de la Lazio de Rome qui a réussi ce soir l'exploit de ramener un point de son déplacement à Dortmund. Sans Haaland blessé, les Jaunes et Noirs ont pourtant ouvert le score avant la mi-temps par l'intermédiaire de Guerreiro mais Immobile a égalisé sur penalty en seconde période. Ce résultat est positif pour les Allemands qui obtiennent leur ticket pour la suite de la compétition. A part cela, on a assisté ce soir à un récital d'Olivier Giroud sur la pelouse de Séville. Le Français a inscrit un quadruplé pour la victoire 4/0 de Chelsea en terres andalouses. A noter que les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le tour suivant avant le coup d'envoi. Enfin, le Barça et la Juve se sont imposés 3/0 ce soir, les Catalans sur la pelouse du Ferencvaros, les Italiens à domicile face au Dynamo Kiev. Le Barça est en tête de ce groupe G avec 15 points, devant la Vieille Dame (12 points). La place pour l'Europa League se jouera la semaine prochaine entre les deux autres équipes.