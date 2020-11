Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue des Champions : clap de fin pour Rennes Reuters • 24/11/2020 à 23:29 Temps de lecture: 1 min







Ligue des Champions : clap de fin pour Rennes par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour sa première participation à la coupe aux grandes oreilles, les Rennais sont éliminés après seulement 4 matchs joués sur 6 et une nouvelle défaite 2/1 contre Chelsea.. En recevant les Anglais, les Bretons pouvaient encore espérer renverser la tendance mais rien ne s'est passé comme prévu. A la 3e minute de jeu, Werner manquait l'immanquable donnant quelques minutes de répit à la défense bretonne. C'est finalement Hudson-Odoi qui ouvrit le score à la 22e minute de jeu sur une contre-attaque éclaire. Le plat du pied droit de l'Anglais laissa de marbre Gomis impuissant face à l'Allemand. Rennes a bien réagi durant les minutes suivantes mais il fallut attendre la 85e minute de jeu pour que Guirassy, qui s'était montré trop maladroit jusque-là, remette les siens à hauteur des Blues de la tête. Le point du nul en poche n'était finalement pas de trop pour les hommes de Stéphan mais c'était sans compter sur le "supersub" Olivier Giroud qui inscrivit un but destructeur pour Rennes dans le temps additionnel. Sur une grossière perte de balle de Grenier, Gomis sauva les siens sur une frappe adverse qu'il contra de la main. Le ballon fila ensuite dans les airs et à sa retombée, Olivier Giroud le catapulta dans les filets d'une tête rageuse permettant à son équipe de se qualifier pour les 8e de finale. Pour Rennes, il s'agira maintenant de batailler avec Krasnodar pour terminer 3e du groupe et ainsi être reversé en Europa League.