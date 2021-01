So Foot • 16/01/2021 à 21:14

Ligue 2 et neige : Clermont sur le podium, Auxerre en embuscade

Dans une soirée de Ligue 2 rendue difficile par la neige (qui a eu raison des rencontres Valenciennes-Paris et Chambly-Niort), Clermont a explosé Dunkerque (5-0, avec un triplé de Bayo) pour intégrer le Top 3 alors qu'Auxerre suit de près suite à sa victoire devant Châteauroux. Pendant ce temps-là, Amiens-Le Havre et Guingamp-Nancy se sont achevés sur de ternes nuls sans but tandis qu'Ajaccio s'est imposé sur le plus petit des scores contre Caen. Comme Rodez, dans sa confrontation de la peur face à Pau.

Rodez 1-0 Pau

Auxerre 4-1 Châteauroux

Rodez est dix-huitième de Ligue 2, mais peut espérer se sauver sans passer par les barrages. Certes, il foire pas mal d'occasions à domicile contre Pau. Mais au lieu d'abdiquer et de rester complètement bloqué dans la zone rouge, le voisin de Toulouse insiste et trouve finalement la faille de loin sur un splendide enroulé d'Ouhafsa. Les visiteurs, avant-derniers, s'éloignent du rétroviseur... et de la survie en deuxième division., comme le nombre de victoires cumulées des deux équipes en l'espace de vingt journées.Du retard pour le coup d'envoi de la rencontre en raison de