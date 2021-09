Ligue 1: Saint-Etienne coule, Lille remonte

La joie des Niçois, après le 2e but marqué par l'ailier néerlandais Calvin Stengs (g), face à Saint-Etienne, lors de leur match de Ligue 1, le 25 septembre 2021 au Stade Geoffroy-Guichard ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Saint-Etienne a sombré 3-0 contre Nice samedi devant ses supporters excédés, glissant lors de la 8e journée à la dernière place d'une Ligue 1 où le champion en titre Lille s'est donné de l'air à Strasbourg (2-1).

Après les incidents des dernières semaines à Nice, Lens ou encore Angers, les tribunes de France n'ont pas débordé samedi après-midi, malgré une ambiance pesante à Geoffroy-Guichard.

. Les Verts dévissent

Les supporters stéphanois encouragent leur équipe lors de son match de Ligue 1 à domicile face à Nice, le 25 septembre 2021 au Stade Geoffroy-Guichard ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Moqués par des "olé" chambreurs, sifflés à la fin du match, les Stéphanois sont longuement venus discuter avec des représentants des ultras, au pied des virages, après une cinquième défaite de rang qui les précipite à la 20e place du championnat.

"On est les premiers déçus de ne pas pouvoir faire plaisir à nos supporters qui sont toujours là. On leur a demandé de rester soudés avec nous, le plus fort possible, pour essayer de remonter la pente ensemble", a réagi sur Amazon Prime le capitaine Mahdi Camara.

La joie de l'attaquant niçois Amine Gouiri après avoir ouvert le score face à Saint-Etienne, lors de leur match de Ligue 1, le 25 septembre 2021 au Stade Geoffroy-Guichard ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Malheureux, le milieu a dévié un coup franc d'Amine Gouiri sur l'ouverture du score niçoise (15e). Le jeune ailier néerlandais Calvin Stengs (54e) a prolongé l'avantage après une relance ratée du gardien adverse Stefan Bajic, titularisé en l'absence du suspendu Etienne Green. Andy Delort (83e) a clos la marque.

Les Aiglons niçois, avec un match à rejouer contre l'OM le 27 octobre, s'envolent jusqu'au podium, à la troisième place en attendant les dernières rencontres du week-end.

Pour Saint-Etienne, en revanche, la crise s'accentue au plus mauvais moment. Le club du Forez, en difficulté financière et engagé dans un processus de vente, reçoit le voisin et grand rival, l'Olympique lyonnais, dans une semaine.

L'OL est septième avant de recevoir Lorient samedi en soirée (21h00).

. David porte le LOSC

En fin d'après-midi, Lille a empilé une seconde victoire d'affilée à la Meinau (2-1), trois jours après avoir dominé Reims à domicile sur le même score, ce qui lui permet de grimper à la huitième place.

L'attaquant de Lille, le Canadien Jonathan David, à la lutte avec le défenseur strasbourgeois Maxime Le Marchand, lors de leur match de Ligue 1, le 25 septembre 2021 au Stade de La Meinau ( AFP / PATRICK HERTZOG )

L'attaquant canadien Jonathan David (22e, 57e) a percé deux fois la muraille de Strasbourg, imperméable lors des deux derniers matches des Alsaciens conclus victorieusement. Le Racing a réduit la marque par Ibrahima Sissoko (75e), avant de terminer en infériorité numérique après l'expulsion d'Adrien Thomasson.

Mal parti en championnat, le LOSC reprend du poil de la bête avant un déplacement chez les Autrichiens de Salzbourg, mercredi en Ligue des champions, et la réception de Marseille le week-end prochain en L1.

Le Paris SG, autre écurie tricolore engagée en C1, accueille Montpellier samedi soir (21h00) sans Lionel Messi ni Marco Verratti, tous deux ménagés à cause d'une gêne à un genou. En championnat, les Parisiens ont remporté tous leurs matches jusqu'à présent.

Les vice-champions de France, accrochés à Bruges (1-1) en entame de la Ligue des champions, accueillent Manchester City mardi pour leur deuxième match de phase de groupes.

jta/mac