Ligue 1 : Rennes se relance et plonge Nice dans la tourmente Reuters • 13/12/2020 à 15:23







Ligue 1 : Rennes se relance et plonge Nice dans la tourmente par Pierre Sarniguet (iDalgo) La victoire 1/0 du Stade Rennais à Nice permet au club breton de stopper sa longue série de 13 matchs sans victoire. Titularisé pour la seconde fois de la saison, Niang a inscrit son premier but en première période récompensant la domination de son équipe. En face, les Aiglons ont réalisé une bonne première période avant de s'éteindre complètement par la suite. Ces trois points remettent donc le Stade Rennais sur les rails tandis que Nice s'enfonce dans la crise. Le départ de Patrick Viera ne semble pas avoir changé la dynamique négative du club qui enchaîne les déconvenues.