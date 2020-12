Ligue 1 : Paris Saint-Germain/Lyon, de la suite dans les idées

À l'image des records, les belles séries aussi sont faites pour être brisées. Que ce soit un enchaînement de matchs sans défaite ou une incapacité à venir s'imposer dans un lieu. Quoi qu'il en soit, une des séries sera cassée après ce PSG-Lyon au Parc des Princes. Ne reste plus qu'à savoir laquelle.

Paris S-GLyon 13/12/2020 - 21:00 Diffusion sur

À Lyon comme à Paris, le maître-mot est le même avant ce choc de la quatorzième journée de Ligue 1 : CONTINUITÉ. Il faut dire que les voyants sont au vert des deux côtés. Surtout chez les Parisiens, qui viennent de s'enlever une grosse épine du pied en remportant leurs trois derniers matchs de Ligue des champions pour ainsi se qualifier en huitièmes de finale . Avec, en prime, la première place du groupe. Un sourire se retrouvant aussi chez les Lyonnais, qui n'ont plus perdu depuis le 15 septembre et une défaite à Montpellier (2-1). Mieux, les potes de Memphis Depay restent sur six victoires et un match nul à Lille (1-1) lors de leurs sept dernières rencontres de Ligue 1. Au point même de voir Rudi Garcia évoquer le titre de champion en conférence de presse, alors que l'OL n'est qu'à deux petits points du leader parisien au classement :