Ligue 1: Paris s'enlise, Marseille respire

Les attaquants du PSG, le Brésilien Neymar et le Français Kylian Mbappé, après l'égalisation de Bordeaux, lors de leur match de Ligue 1, le 28 novembre 2020 au Parc des Princes à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Le Paris SG a calé contre Bordeaux (2-2) samedi à quatre jours du déplacement crucial chez Manchester United en Ligue des champions, une compétition qu'a réussi à oublier Marseille, sur le podium de Ligue 1 après sa victoire contre Nantes (3-1).

"Mercredi on va essayer de faire notre meilleur match, de bien jouer mais on doit améliorer certains détails: on doit jouer davantage en équipe, on doit mieux s'organiser et sinon ça va être difficile", a résumé Neymar au micro de Canal+ après le faux-pas à domicile.

Avec cette contre-performance, le leader du Championnat de France s'expose à un retour du dauphin Lille, trois points derrière avant de voyager dimanche (21h00) à Saint-Etienne...

Au Parc des princes, les Parisiens ont affiché une triste mine avant de traverser la Manche, punis par leur ancien joueur Hatem Ben Arfa, décisif sur l'ouverture du score bordelais et encore plus sur l'égalisation de Yacine Adli, autre ancien du club de la capitale.

Le défenseur néerlandais du PSG, Mitchel Bakker (g) à la lutte avec le milieu de terrain bordelais, Hatem Ben Arfa, lors de leur match de Ligue 1, le 28 novembre 2020 au Parc des Princes à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Souvent intenable en attaque, pas toujours irréprochable en défense, Ben Arfa a donné des sueurs froides au club qui l'avait banni avant son départ en 2018.

C'est d'abord sur un corner du néo-Bordelais que le "titi" Timothée Pembele (18 ans), titulaire surprise pour la première fois de sa jeune carrière, a propulsé le ballon dans ses propres filets (10e).

- Marseille houleux mais heureux -

L'égalisation des Girondins est aussi venue de ses pieds. C'est lui qui sert le nouvel entrant Yacine Adli, autre ancien du PSG, avant que la jolie frappe enroulée de l'attaquant (60e) ne trompe Sergio Rico, gardien titulaire en l'absence de Keylor Navas.

Entre deux, Neymar sur penalty (27e) et Moïse Kean (28e) avaient réussi à effacer la mauvaise entame des vice-champions d'Europe, sans amener la domination qui sied à leur statut.

Si le PSG a calé, c'est aussi parce que Kylian Mbappé n'a pas réussi à mettre son équipe à l'abri, malgré plusieurs occasions nettes.

Le champion du monde de 21 ans était proche d'inscrire le 100e but de sa carrière parisienne, mais son compteur est resté à 99 à cause d'un poteau (35e), d'un hors jeu (48e) et d'un gardien, Benoît Costil, très lucide sur un face à face.

Les milieux de terrain de Marseille, Dimitri Payet (g) et Florian Thauvin, buteurs contre Nantes, lors de leur match de Ligue 1, le 28 novembre 2020 au stade Vélodrome ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Etouffé en Ligue des champions, l'OM, de son côté, s'est offert une bouffée d'air frais au Vélodrome grâce aux trois titulaires d'attaque Florian Thauvin (2e), Dimitri Payet (35e) et Dario Benedetto (60e s.p.), son premier but de la saison toutes compétitions confondues.

Malgré un handicap de deux matches en retard, "sur le plan comptable, on n'est pas largué", s'est félicité le milieu Boubacar Kamara, heureux de donner un peu de réconfort aux supporters de l'OM dépités après quatre défaites en quatre matches de Coupe d'Europe, sans le moindre but marqué.

Une centaine d'entre eux s'étaient invités devant le centre d'entraînement pour bloquer le bus des Olympiens à sa sortie vers le stade, obligeant le capitaine Steve Mandanda à venir parlementer.

Ce coup de pression "nous a boostés, on les a sentis présents, ça nous a fait vraiment prendre conscience de la bêtise qu'on faite en C1", a lâché Kamara après cette quatrième victoire de rang en championnat.

Les Nantais ont réduit l'écart par Ludovic Blas (73e) et peuvent remercier leur gardien Alban Lafont, auteur d'un double arrêt devant Mickael Cuisance puis Benedetto (7e), qu'il a dompté juste après (10e), et impeccable sur un coup franc de Florian Thauvin (13e) et devant Payet (22e).

Avec 21 points, l'OM compte une seule longueur de retard sur Lille.

jta/bvo