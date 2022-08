Ligue 1 : où sont passées les défenses ?

Ce week-end, le championnat de France a confirmé la tendance de ce début de saison : les pensionnaires de Ligue 1 privilégient l'attaque à la défense, et les scores fleuves deviennent une habitude. Si le spectacle est désormais au rendez-vous au cœur de l'élite, une question reste en suspens : où sont passées les défenses ?

Championnat le plus prolifique d'Europe

Pour les puristes, cette statistique pourrait ressembler à un comble à première vue. Parmi toutes les rencontres de la quatrième journée de Ligue 1 2022-2023, le résultat final le moins prolifique est à mettre à l'actif de la rencontre entre l'AJ Auxerre et le RC Strasbourg (1-0). À l'Abbé-Deschamps, les hommes de Jean-Marc Furlan (oui, nous parlons bien de l'apôtre du jeu offensif) se sont imposés par la plus petite des marges et n'ont pas encaissé le moindre but., expliquait l'entraîneur de l'AJA après sa montée en Ligue 1 en mai dernier.Dès lors, notre chère Ligue 1, dont la qualité a déjà été mise en lumière il y a un an , a-t-elle changé au point de laisser la défense sur le bas-côté ?Le bilan du week-end parle de lui-même : 33 buts en 10 matchs. Le calcul est simple, cela fait en moyenne 3,3 buts par match. Bien entendu, la démonstration montpelliéraine à Brest (7-0) a fait drastiquement augmenter le total pour cette journée, mais cela ne constitue pas pour autant un cas isolé. La semaine dernière, le PSG avait écrasé le LOSC sur ses terres (7-1) , collé une fessée au MHSC il y a deux semaines (5-2) , mais aussi atomisé Clermont pour son entrée en lice (5-0) . Si les Parisiens ont freiné leur dynamique contre Monaco (1-1), les autres clubs de l'élite ont pris le relais, et le championnat de France devient une référence offensive en Europe. Avec 133 pions plantés en 40 matchs depuis le début de saison, la Ligue 1 trône même en tête du…