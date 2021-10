Ligue 1 : où sont les fans ?

Paradoxe : alors que rarement le spectacle offert sur les terrains de Ligue 1 n'a été aussi excitant, toutes rencontres confondues, les tribunes de nos stades demeurent largement dégarnies, sauf exception(s). Une tendance inquiétante alors que nous sortons de deux années de crise sanitaire et d'une longue période de huis clos. Après l'expérience Mediapro, le foot tricolore sait pourtant qu'il a impérativement besoin de sa billetterie.

Pass sanitaire et nouvelles habitudes ?

Qui n'a pas entendu l'accueil de Paquetá à Lyon quand il a débarqué en sauveur face à Monaco ? Qui n'aurait pas aimé s'enjailler devant les prouesses dignes d'undu milieu de terrain brésilien de l'OL ? Sauf que depuis le début de la saison, le Groupama Stadium affiche une baisse de fréquentation de plus d'un tiers, en comparaison de la même période en 2019-2020. Ce samedi soir, pour la première fois, la barre des 50 000 était franchie dans une enceinte qui peut, et finalement qui doit si on garde une âme de comptable pour un club privé de Ligue des champions cette saison, accueillir presque 60 000 spectateurs et spectatrices. Le constat reste cependant préoccupant.En moyenne, à se fixer sur les chiffres rassemblés par, la chute serait de 14% pour l'ensemble des 16 clubs, déjà en baisse voici deux ans. Il existe bien sûr des exceptions : Marseille en progrès (+11%), le PSG toujours proche des 100% de remplissage ou un temple comme la Meinau, à Strasbourg, qui ne dégarnit jamais à l'heure de la messe. Mais pour d'autres, le plongeon s'avère vertigineux, de Brest à Nice, avec souvent des raisons conjoncturelles particulières. De quoi s'interroger désormais, et soulignons-le encore, alors que l'argument de la faiblesse ou la mauvaise qualité du jeu proposée par les pensionnaires de notre élite à crampons, pour une fois, n'est guère recevable.Parmi toutes les raisons qui peuvent être invoquées, le pass sanitaire vient évidemment en premier à l'esprit. On sait qu'il éloigne de la pratique un certain nombre de footeux amateurs, y compris chez les plus jeunes depuis son extension aux plus de 12 ans. Il a forcément un impact sur la fréquentation des gradins de Ligue 1. Une réalité qui va s'accentuer avec le non-remboursement des tests antigéniques et PCR depuis le 15 octobre. Si la couverture vaccinale progresse, elle fluctue selon les régions et les niveaux sociaux, des paramètres Lire la suite de l'article sur SoFoot.com