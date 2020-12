Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue 1 : Montpellier s'impose à Lens







Ligue 1 : Montpellier s'impose à Lens par Pierre Sarniguet (iDalgo) Quatrième succès de rang à l'extérieur pour le MHSC qui a trouvé la recette miracle pour s'imposer loin de La Mosson. Après avoir mené au score 2/0 avec des buts de Mavididi et Mendes, les Héraultais ont vu leurs adversaires recoller à 2/2 suite à un but contre son camp du gardien Omlin puis un penalty converti par Kakuta. A la 69e minute de jeu, c'est la tête de Laborde qui a permis à son équipe de s'imposer au finale 3/2. Ce résultat permet aux visiteurs du soir de se replacer à la 5e place de Ligue 1 confirmant leur excellente forme. Pour Lens c'est un petit coup d'arrêt mais les Sang et Or sont encore 8e du championnat.