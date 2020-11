Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue 1 : Metz tient en échec Nantes Reuters • 22/11/2020 à 15:26







par Pierre Sarniguet (iDalgo) En déplacement sur le pelouse du FC Nantes, Metz avait l'occasion de poursuivre une série de sept matchs sans défaite. Ce chiffre se porte désormais à huit car les hommes d'Antonetti ont fait match nul 1/1 contre des Canaris qui avaient pourtant ouvert le score par Kolo Muani à la 29e minute de jeu. Dominateurs, les Jaune et Vert ont pourtant vu leur adversaire du jour revenir au score sur penalty après une faute de main de Fabio (45e, Leya Iseka). En seconde période, les débats se sont légèrement équilibrés ne permettant pas aux locaux de prendre l'avantage. Après ce match, Nantes reste 14e, Metz 9e.