Ligue 1 : les ravages du temps additionnel

Ce vendredi, Pascal Dupraz a soulevé une question légitime sur la gestion du temps additionnel dans le championnat de France. Un problème qui ne concerne pas seulement l'Hexagone et une routine qui mériterait d'être bousculée, quitte à ce qu'un rab de huit, neuf ou dix minutes ne choque plus personne.

Un match dure 55 minutes

C'est un moment qu'il ne faut pas louper. Pour les acteurs et les spectateurs, il peut être synonyme d'espoir ou de stress intense quand Stéphane Guy préfère, lui, parler de. Le temps additionnel peut bouleverser le scénario d'un match de foot, ce n'est pas exagéré que de l'écrire. Ce vendredi soir, il n'a eu aucun impact sur l'histoire d'un tristounet 124derby entre Lyon et Saint-Étienne . Il a néanmoins eu le mérite de susciter une réflexion légitime de Pascal Dupraz à l'issue de la rencontre.(défaite des Verts 2-1 la semaine dernière, NDLR), s'est interrogé le technicien stéphanois en s'adressant à Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage à la FFF.Il n'est pas le seul.Un match ne dure pas vraiment 90 minutes, c'est bien connu. Si le chronomètre ne cesse de tourner pendant les deux périodes de 45 minutes, le temps de jeu effectif d'une partie de foot tourne plutôt autour d'une heure, n'en déplaise à Andrea Agnelli. Au printemps dernier, une étude du CIES , basée sur 37 compétitions analysées entre juillet 2019 et mars 2021, révélait que le temps de jeu effectif oscillait autour de 61,3%, soit environ 55 minutes sur les 90 (62,4% en Ligue 1). Beaucoup de chiffres, mais une conclusion très simple énoncée par l'organisme de recherche et d'enseignement indépendant à la fin de son rapport :