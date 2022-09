Ligue 1 : Le PSG de Kylian Mbappé et Lionel Messi envahit Nantes

Un mois après un Trophée des champions à sens unique, Paris a recollé un tarif au FC Nantes ce samedi soir (0-3). C'était cette fois-ci à la Beaujoire, et face à des Canaris réduits à dix dès la première demi-heure.

Nantes 0-3 PSG

Le briquet et l'étincelle

Ils étaient nombreux entre dix-huit et dix-neuf heures, cramponnés aux grilles du Westotel de La Chapelle-sur-Erdre, les yeux écarquillés pour apercevoir les stars du Paris Saint-Germain grimpant dans leur bus en direction de la Beaujoire. Et le public nantais, à défaut de voir briller son équipe, en a eu pour son argent, quelques heures plus tard, avec la prestation écoeurante livrée par les hommes de Christophe Galtier, Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête : le premier a délivré deux passes décisives pour le second et le duo a rendu la tâche du PSG beaucoup plus facile, surtout que les locaux ont eu la bonne idée de jouer près de 70 minutes en infériorité numérique, comme si le 4-0 mangé face au même adversaire fin juillet n'avait pas été assez violent. Ça fait seize points sur dix-huit pour Marco Verratti et consorts (et 24 pions marqués), à quatre jours de croquer dans une nouvelle campagne européenne.Messi a commencé la soirée en se mangeant des briquets au moment d'aller botter un coup de pied de coin (8). Mais il n'y a pas qu'en tribune que Nantes a voulu faire mal aux Parisiens, puisque Samuel Moutoussamy a effleuré le cadre à la suite d'un combat de judo entre Marquinhos et Mostafa Mohamed (10) puis une déviation légèrement au-dessus signée Fábio après une mystification en règle de Denis Appiah sur Achraf Hakimi (13). Paris a répliqué : Alban Lafont s'est étendu devant Danilo Pereira, superbement servi en retrait par Mbappé (14), puis Marquinhos a trop croisé (15). Il n'a pas fallu plus de cartouches… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com