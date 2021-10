Ligue 1 : la Ligue des talents porte bien son nom

Trois ans après son lancement sous des quolibets parfois légitimes, le slogan "la Ligue des talents" pour désigner le championnat de France ne fait plus rire personne en ce début de saison de Ligue 1, marqué par l'avènement d'esthètes comme Lucas Paquetá, Téji Savanier ou Dimitri Payet. Sans oublier les autres.

Paquetá, Savanier, Payet : l'avènement des artistes

Nous étions à l'aube de la saison 2018-2019 quand l'annonce de la nouvelle signature du championnat de France par la LFP avait légitimement entraîné des moqueries faciles et quelques sourires gênés., telle était la trouvaille des dirigeants de l'époque pour développer la renommée de la Ligue 1 en Europe (la, ça dégage) et plus globalement à l'international. Il était question de faire rayonner l'élite hexagonale en mettant en avant l'intégralité de ses acteurs, ou plutôt de ses talents. Une drôle de stratégie à une époque où seuls les habitués légèrement chauvins pouvaient expliquer sans sourciller que le multiplex hebdomadaire était de qualité. Il y avait en vérité le Paris Saint-Germain et les autres, avec des hypes passagères pour animer des week-ends souvent déprimants en termes de jeu. Oui, mais trois ans plus tard, ce slogan finalement prémonitoire ne fait plus rire personne : les artistes ont pris le contrôle d'une Ligue des talents — aucune ironie là-dedans — plus excitante que jamais.Les deux premiers mois de cette cuvée 2021-2022 ne sont pas seulement passionnants parce que cinq points séparent le deuxième (Lens) du quatorzième (Clermont) au classement. Le suspense est toujours un élément bienvenu pour donner de l'intérêt au championnat, mais l'effervescence se trouve ailleurs en ce début de saison. Au-delà des ambitions dans le jeu de nombreuses équipes, dont celles a priori destinées à voguer en bas de tableau, l'avènement des artistes sur les pelouses de France et Navarre donne du crédit à la Ligue 1. Ce n'est pas l'histoire d'un week-end par-ci, par-là, c'est une ritournelle : les esthètes ont pris le contrôle de la Ligue 1 et dirigent leurs équipes respectives de main de maître.Cette dixième journée en a été l'illustration, entre l'entrée électrisante de Lucas Paquetá contre Monaco, le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com