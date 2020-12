Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue 1 : l'OM reçu 5 sur 5 Reuters • 04/12/2020 à 23:28 Temps de lecture: 1 min







Ligue 1 : l'OM reçu 5 sur 5 par Pierre Sarniguet (iDalgo) Cinquième victoire en autant de matchs pour l'Olympique de Marseille qui a imposé sa loi sur la pelouse de Nîmes ce soir. Sur le score de 2/0, les Phocéens ont poursuivi avec efficacité une belle série de résultats enclenchée il y a près de deux mois maintenant. Benedetto a mis les siens sur le bon chemin peu avant l'heure de jeu avant que Germain, qui a remplacé l'Argentin en cours de seconde période, ne fasse le break en fin de rencontre. Le carton rouge de Cubas à la 76e minute de jeu a facilité la tâche de l'OM qui a dominé cette partie du début à la fin ne laissant que 32% de possession de balle aux Gardois qui n'ont pas cadré la moindre frappe ce soir. Dans ces conditions, Nîmes se met en danger dans le bas du classement alors que Marseille se place au second rang de Ligue 1 avec encore deux matchs en retard par rapport au leader Parisien.