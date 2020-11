Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue 1 : l'OL monte sur le podium Reuters • 22/11/2020 à 19:20







Ligue 1 : l'OL monte sur le podium par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lyon s'est imposé sur la plus petite des marges contre Angers pour la 11e journée de Ligue 1. Grâce à un but de Kadewere (77e), l'OL monte pour la première fois de la saison sur le podium (2e) au terme d'une rencontre fermée où le gardien Anthony Lopes s'est encore une fois distingue pour un jeu à la limite de l'acceptable. Le plus important pour Lyon était de prendre les trois points contre une équipe Angevine qui alterne le bon et le moins bon depuis quelques matchs. Pour les hommes de Rudi Garcia, la saison semble enfin lancée avec ce huitième match de rang sans défaite.