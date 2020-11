Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Ligue 1 : l'ASSE creuse encore Reuters • 21/11/2020 à 19:07 Temps de lecture: 1 min







Ligue 1 : l'ASSE creuse encore par Pierre Sarniguet (iDalgo) Même au fond du sceau, les Verts creusent encore. Ce soir, ils enchaînent une septième défaite de rang en championnat, pire série dans l'histoire du club créé en 1933. En déplacement à Brest, les joueurs du Forez n'ont pas fait le voyage à vide en encaissant 4 buts dans les 40 premières minutes. Ultra efficaces face à une défense apathique, Brest en profite pour se replacer au 12e rang du championnat sans avoir eu à forcer outre-mesure grâce à cette victoire 4/1. Le score acquis à la pause, la seconde période n'a été qu'une longue procession durant laquelle les visiteurs se sont donner le cuir sans savoir quoi en faire. La situation devient de plus en plus critique à l'ASSE où le projet de Claude Puel semble se fragiliser défaite après défaite. Les Verts sont désormais 15e de Ligue 1.