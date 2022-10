Ligue 1 : Des gardiens français infidèles au poste

Lors de l'Euro 2012, les trois gardiens tricolores (Lloris, Mandanda, Carrasso) jouaient dans l'Hexagone au début de la compétition. La dernière liste avant le Mondial au Qatar a rassemblé (dans un premier temps) Lloris, Maignan et Areola, évoluant en Angleterre et Italie. Au-delà des Bleus, c'est le gardien français qui disparaît des buts en Ligue 1. Depuis le début de saison, il n'a joué que 78 des 200 matchs. Entre concurrence étrangère dans les staffs et dans les buts, profil type en mutation, formation déficiente et dégoût du poste chez les jeunes, explication de l'extinction d'une espèce.

"On a perdu ce vivier un peu pour une question de niveau, mais surtout pour une question de mode, de philosophie et de culture du poste." Jérôme Alonzo

Au bon souvenir des duels Jourdren-Delle

Au-delà d'être un derby entre deux clubs européens cette saison , le Stade rennais-FC Nantes de ce dimanche était unique en son genre lors de cette dixième journée de Ligue 1 : deux gardiens français se sont affrontés en les personnes de Steve Mandanda et d'Alban Lafont. Dans les neuf autres rencontres, au moins l'un ou les deux portiers étaient de nationalité étrangère. Un comble pour le pays longtemps considéré comme celui des gardiens de but et renommé pour sa formation. Comme dirait Mbappé :, et les gardiens ne sont pas exemptés.Il y a dix ans (saison 2012-2013), pour la dixième journée de Ligue 1 : sur quatre pelouses, deux gardiens bleu-blanc-rouge se faisaient face, dont Steve Mandanda et Rémi Vercoutre lors d'un OM-OL. Mais aussi Geoffrey Jourdren d'un côté et Joris Delle (Montpellier-Nice). Aujourd'hui, les mêmes rencontres verraient s'opposer Pau Lopez et Jonas Omlin à Anthony Lopes et Peter Schmeichel., regrette Jérôme Alonzo, du haut de ses plus de 300 matchs professionnels. L'argument de la montée en gamme des Aiglons version Ineos - du moins dans le discours, les ambitions et les moyens - s'entend, mais ne se justifie pas pour Montpellier, Brest, Lorient, Strasbourg. Cette absence de Français dans le championnat domestique pose question. D'autant qu'hormis les internationaux Hugo Lloris, Mike Maignan, Illan Meslier (Espoirs) et Alphonse Areola, les autres ne s'exportent pas dans les grands championnats européens. Rien d'étonnant pour Silvano Martina, ancien gardien et agent historique de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com