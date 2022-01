"Ligaments croisés, tu connais"

"Je devais devenir pro, mais..." Si tous les footballeurs amateurs avaient reçu un euro à chaque fois qu'ils ont entendu cette phrase, le nombre de millionnaires dans l'Hexagone serait certainement très élevé. Voici l'histoire de quatre joueurs et joueuses amateurs qui se sont fait les croisés et qui sont revenus plus (ou moins) forts... Mais pas professionnels.

"J'ai encore la vision de ma jambe qui reste droite"

C'est parce qu'il s'est fait cette réflexion lors d'un de ses premiers entraînements à 7-8 ans que Paul-Edouard a commencé en tant que gardien de but. Il a joué à ce poste jusqu'en National 2 (CFA pour les anciens). Mais à 28 ans, il décide de devenir défenseur central :En parallèle, il pratique le footgolf, sport qu'il a découvert en 2014 grâce à une affiche publicitaire.En 2015, il est sélectionné pour jouer la Coupe du monde en Argentine qui se déroulera un an plus tard, et ainsi représenter la France.Très bonne nouvelle a priori, sauf qu'à deux mois du grand départ, lors d'un match avec Villeneuve Saint-Germain, sur un retour défensif à la suite d'un corner, il se fait les croisés., commente Paul-Edouard.