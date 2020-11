Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Liga : Le Real cale à Villareal Reuters • 21/11/2020 à 19:12







Liga : Le Real cale à Villareal par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le Real Madrid de Zinédine Zidane n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1/1 sur la pelouse de Villareal pour cette 9e journée de Liga. Malgré l'ouverture du score express du Mariano à la 2e minute de jeu, le Sous-Marin Jaune est revenu au score grâce Gerard (76e) et confirme son bon début de saison (2e). Dans l'autre match de l'après-midi, Levante et Elche se sont eux aussi quittés sur le score de 1/1. Les locaux restent donc dans la zone de relégation avec une seule victoire au compteur.