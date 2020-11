Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Liga : le Barça croqué par les Colchoneros Reuters • 21/11/2020 à 23:21 Temps de lecture: 1 min







Liga : le Barça croqué par les Colchoneros par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le FC Barcelone connaît décidément une année 2020 compliquée. Ce soir, les Catalans ont perdu un troisième match cette saison sur la pelouse de l'Atlético Madrid après une réalisation de Ferreira Carrasco dans le temps additionnel de la première période (1/0). En plus d'avoir perdu le match, les Blaugranas ont perdu leur défenseur central Gérard Piqué sorti sur une blessure au genou en cours de seconde période. Après huit matchs, le bilan est négatif pour le Barça qui ne pointe qu'à la 10e place de la Liga alors que son adversaire du soir remonte à hauteur du leader, la Real Sociedad. Enfin, le FC Séville s'est imposé 4/2 contre le Cetla Vigo avec des buts tardifs signés Escudero et El Haddadi qui permettent aux Andalous d'être 7e au classement ce soir.