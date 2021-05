LFP La Chaine : les dirigeants n'apprennent donc jamais de leurs erreurs ?

Ils ont recommencé. Alors qu'il ne reste qu'une seule journée de championnat, que l'Euro et les grandes vacances approchent à grand pas, la LFP n'a, pour l'instant, aucun diffuseur pour la saison prochaine. Face au péril qui guette, les dirigeants seraient prêts à lancer leur propre chaîne, contre Canal ou beIN. Se dirigerait-on vers un Médiapro-bis ?

Et ca recommence...

Droits TV de la Ligue 1, saison 2, épisode 1

On pensait que l'épisode Médiapro-Téléfoot allait marquer à tout jamais les consciences des dirigeants du foot français, qu'ils ne recommenceront jamais une telle erreur, qu'ils reconstruiraient des budgets stables, pérennes, indépendants, rigoureux et alertes, qu'ils prendraient des décisions de façon raisonnée, construite, pragmatique et rationnelle. Et pourtant... Après la disparition de Téléfoot, incapable de générer la moindre lucrativité avec son modèle économique bancal - 25€ par mois dans un marché médiatique hyper-concurrentiel - et son fonctionnement douteux - une chaîne de télévision continue pas disponible sur tout le territoire et toutes les box - la LFP va suivre le même chemin.Alors que les lots de diffusion n'ont trouvé aucun repreneur, que le saucissonnage de la Ligue 1 n'a intéressé aucun diffuseur digne de ce nom, que les nouveaux acteurs comme Amazon ou DAZN ont semblé très frileux, il ne resterait qu'un espoir : la création d'une chaîne monothématique LFP. C'est donc vers cela que nous allons aller, si l'on en croit les informations du quotidien. En détail, puisque personne ne veut diffuser du foot français, jugé peu rentable et peu attractif, cette chaîne serait produite à peu de frais, environ 56 millions d'euros par an, tournerait essentiellement le soir, à partir de 18h, jusqu'à minuit, toute la semaine, et couterait 11€ par mois. Concernant ses droits, elle disposerait de 80% des matchs de Ligue 1 et toutes les rencontres de Ligue 2.La LFP, contrairement à Téléfoot la chaîne, espérerait trouver des accords de diffusion avec toutes les box et tous les opérateurs, en fixant des prix d'entrée très attractifs. Ainsi, avec Canal+ qui, désireux de construire une chaîne Premium, conserverait les affiches premium, avec le choix du match 1 et du match 3, pour 380 millions d'euros par an, la chaîne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com