Lewandowski, une centième dorée

Triple buteur puis passeur décisif pour sa 100e en Ligue des champions, Robert Lewandowski a une nouvelle fois éclaboussé la soirée européenne de toute sa classe et rappelle à l'Europe qu'il reste l'un des favoris pour le Ballon d'or.

Destination Ballon d'or

Les saisons passent, mais les adjectifs pour décrire Robert Lewandowski commencent à manquer. À 33 ans, l'attaquant du Bayern Munich a fêté son centième match de Ligue des champions comme il sait si bien le faire : en faisant trembler les filets adverses. Ce mardi à l'Allianz Arena face à Benfica, le show Robert n'a mis que 26 minutes à débuter, lorsque Kingsley Coman s'est amusé sur le côté droit avant de servir sur un plateau le numéro 9 bavarois, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets d'Odysséas Vlachodímos pour ouvrir le bal. Une simple routine pour l'international polonais, dans une forme étincelante depuis deux saisons avec la tunique des champions d'Europe 2020.Malgré un penalty manqué face à Vlachodímos,n'en a cure et ne s'est pas gêné pour ajouter un deuxième but personnel d'un ballon piqué extérieur du droit sur un service quatre étoiles de Leroy Sané, avant de récidiver en fin de match sur une passe de Manuel Neuer. But numéro huit en quatre matchs de C1 cette saison. Monstrueux. En plus de son insatiable faim de but, le Polonais fait également parler ses qualités de passeur, notamment sur le deuxième but du Bayern. Parti en profondeur aux côtés de Serge Gnabry, l'attaquant aurait pu choisir la solution individuelle, mais il a préféré offrir une galette à son pote, qui conclut d'une subtile talonnade. Un don de soi et une intelligence de jeu qui permettent au troisième meilleur buteur de l'histoire de la C1 d'être au sommet de son art depuis deux saisons.Les chiffres donnent d'ailleurs le vertige. Depuis le début du cru 2021-2022, Robert Lewandowski a déjà marqué douze buts en dix rencontres de Bundesliga et il reste sur huit caramels lors des quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Mieux, le Soulier d'or 2021 a marqué 59 fois sur l'année civile et vient de battre le record du nombre de pions inscrits en Ligue des champions sous le maillot du Bayern (64, contre 62 pour Gerd Müller). Depuis le début de sa carrière,