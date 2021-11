Lewandowski, un affront si prévisible

64 pions engrangés sur l'année civile, des masterclass week-end après week-end, un record légendaire - celui de Gerd Müller - effacé des tablettes, un neuvième titre de champion d'Allemagne au compteur... et pourtant, Robert Lewandowski a vu le Ballon d'or 2021 lui passer sous le nez. L'insatiable buteur du Bayern Munich n'a en effet pris que la deuxième place du classement qui a été révélé ce lundi soir, étant devancé par Lionel Messi. On peut (et on doit !) s'en indigner. Mais, malheureusement, ce camouflet était presque couru d'avance.

C1 et Euro, indicateurs faussés

Aux yeux de beaucoup, c'en était devenu une évidence : pour Robert Lewandowski, 2020 devait être l'année de la consécration. Sauf qu'une saloperie de virus est passée par là, incitant les organisateurs - pour des raisons qui, on l'avoue volontiers, nous laissent encore circonspects - à ne pas décerner de Ballon d'or. Alors, on a pris notre mal en patience. On s'est dit que le couronnement tant attendu aurait lieu en 2021. Après tout, le goleador polonais a continué de surfer sur ses standards indécents. Comme aucun de ses rivaux planétaires n'est sorti du lot, on pouvait vraiment penser que le sacre aurait bien lieu ce lundi soir, à Paris. On se trompait lourdement, puisque c'est une nouvelle fois Leo Messi qui a décroché la timbale. Certains parlent déjà de scandale, et on a bien du mal à leur donner tort. Mais il s'agit là d'un scandale tout à fait prévisible.Tout d'abord parce qu'au cours des derniers mois,a collectionné un peu moins de titres qu'à l'accoutumée. Sur le papier, une BuLi et une Supercoupe d'Allemagne, c'est vrai que ça n'est pas hyper vendeur. Comme on est pointilleux, on ajoutera la Coupe du monde des clubs, exceptionnellement disputée en février. Mais il y a fort à parier que, parmi les votants, peu s'en souvenaient. Ici, ce qui joue réellement contre Lewandowski, c'est qu'il n'a pas dépassé les quarts de la Ligue des champions et que sa sélection n'a pas su s'extirper de son groupe lors de l'Euro. On a cependant tendance à oublier que le natif de Varsovie était blessé quand le Bayern a subi la loi du PSG. On a aussi un peu trop tendance à surestimer le niveau de la Pologne, qui cherche désespérément un semblant de stabilité de la fin de l'ère Nawałka et qui n'a évité l'humiliation d'un zéro pointé que par la grâce de son numéro avant-centre totémique, auteur de l'égalisation contre l'Espagne et d'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com