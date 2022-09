Lewandowski a rendez-vous avec son ex

Avant ce très alléchant Bayern-Barça, toutes les caméras sont orientées sur le retour en Bavière de Robert Lewandowski. Vendu 45 millions d'euros l'été dernier, le Polonais de 34 ans est en train de donner raison à la direction barcelonaise d'avoir investi une aussi grosse somme dans un buteur considéré comme âgé. Non, le deuxième au Ballon d'or 2021 n'est pas en vacances à Barcelone et n'a pas fini de rendre la vie dure à ses adversaires.

Le bon roi Robert a mis sa tunique à l'envers

C'est un fait : le passage de Ronald Koeman comme entraîneur du Barça entre l'été 2020 et octobre 2021 n'a pas été une réussite. Dès lors, le technicien batave aurait dû s'abstenir de commenter les différents choix réalisés par la nouvelle direction lors de ce dernier marché des transferts. Mais Rambo a préféré donner son avis à la chaîne Esports 3 "Lewandowski est un grand joueur, un buteur sûr, mais il a un certain âge. 35 ans ? (En réalité, 34 depuis août et 33 au moment de sa signature, NDLR)Un peu plus de deux mois plus tard, les doutes s'évaporent en observant l'apport offensif du numéro 9, dont le bilan au Barça s'élève déjà à 9 buts et 2 passes décisives en 6 matchs sous le maillot. À leur époque, même Cristiano Ronaldo au Real Madrid ou Radamel Falcao à l'Atlético n'avaient pas réalisé un aussi bon démarrage en Liga.À vrai dire, voir Lewandowski à 1,50 but par match n'est pas une surprise en soi. À Munich, cela faisait déjà trois saisons consécutives… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com