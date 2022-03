Leverkusen ralentit le Bayern, Leipzig rattrape Fribourg

Opposés dans le Topspiel de la journée, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen ont livré une belle bataille, ponctuée par un score équitable (1-1). Pas forcément rassurant pour les Bavarois, qui semblent moins fringants ces derniers temps. L'Eintracht a de son côté fait dégoupiller le Hertha à l'Olympiastadion (4-1), tandis que Leipzig a sauvé les meubles contre Fribourg (1-1). Wolfsburg s'est contenté de froidement assommer l'Union Berlin (1-0), Bochum n'a pas tremblé contre Greuther Fürth (2-1).

Bayern Munich 1-1 Bayer Leverkusen

En quête d'un dixième sacre consécutif, ce qui serait un record absolu dans l'histoire du top 5 européen, le Bayern Munich a eu beaucoup plus de mal qu'à l'aller (5-1 à la BayArena), et peut même s'estimer heureux du dénouement. Cela n'a pas empêché ledu week-end allemand de tenir toutes ses promesses technico-tactiques, bien au contraire. Tournant potentiel de la saison, la partie voit l'incontestable leader et le troisième de Bundesliga évoluer avec deux systèmes hybrides. Si le Bayern ne se signale qu'au quart d'heure de jeu avec une variante enlevée du "second poteau Pavard" par Pavard lui-même, la circulation de balle bavaroise est étouffante, forçant le Bayer Leverkusen à évoluer à contre-emploi. Acculé, lecraque à l'issue d'un ballon mal dégagé successivement par Tah et Hincapié, laissant Süle - encensé par Nagelsmann avant son prochain départ pour Dortmund - inscrire son premier but de la saison.La balle de break trop croisée par Gnabry après un sprint à haute intensité de Coman, voilà que le Bayer sort la tête de l'eau. Après une courte embrouille entre plusieurs joueurs des deux camps, Ulreich et Müller ne communiquent pas sur un coup franc lointain mais rentrant, et le meilleur passeur du championnat plante un rarissime pion contre son camp. Le FCB limite ensuite les dégâts, lors de cinq minutes totalement emballantes dans sa surface, avant la mi-temps. D'abord, Upamecano envoie, en toute inconscience, un ballon en retrait pour Ulreich. Adli devance la sortie du remplaçant de Neuer, mais bute sur l'extérieur du montant gauche, avant de dévisser une grosse tentative en face-à-face. Ulreich sort une dernière fois du bois, à l'horizontale, devant Aránguiz. Le deuxième acte, moins… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com