Leverkusen, Fribourg et l'Union défilent, Cologne coince

Habitué à administré des roustes, le Bayer Leverkusen a récidivé contre l'Arminia Bielefeld grâce notamment à un doublé de Moussa Diaby (3-0), pendant que Gladbach et Wolfsburg se sont livrés une joute pleine de buts (2-2). Fribourg et l'Union Berlin ont respectivement mis le Hertha (3-0) et Mayence (3-1) à terre, alors que Cologne a perdu des points à Fürth (1-1).

Bayer Leverkusen 3-0 Arminia Bielefeld

Union Berlin 3-1 Mayence

Privé de Patrik Schick, le Bayer n'a pas forcé son talent pour asseoir un peu plus sa mainmise sur la troisième place. Bien que l'Arminia soit relativement bien en place dans la première demi-heure, leouvre la marque par l'intermédiaire d'Alario. Un but controversé, pour une main sur la reprise au préalable de Paulinho. Portés par Florian Wirtz et ses passes cachés, les hommes de Gerardo Seoane enfoncent le clou par un autre Monsieur plus côté Leverkusen cette saison : le Français Moussa Diaby. Avec de la réussite au bout de l'effort et d'une action limpide, puis d'une frappe croisée pour laisser Ortega pantois. À qui le tour ?L'Union se rebiffe. Face à un concurrent direct pour le gratin européen, l'Union Berlin s'est remis à gagner, avec la manière, au meilleur des moments. Après une ouverture du score validée en deux temps à Haraguchi, Sheraldo Becker est venu illuminer l'Alten Försterei avec un enroulé en forme de pierre de saphir, qui a laissé Zentner plonger dans le vent. Le même Becker s'est… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com