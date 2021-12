Lettre d'un supporter de l'OM à Steve Mandanda

Steve Mandanda vit une période compliquée depuis sa mise sur la touche par Jorge Sampaoli au profit de Pau Lopez. Une triste fin pour celui qui a porté à 597 reprises le maillot marseillais, ce qui en fait le joueur le plus capé de l'histoire du club. Une lettre d'amour pourrait l'aider à retrouver un semblant de sourire.

Cher Steve,Alors que ton équipe joue son dernier match de Ligue Europa face au Lokomotiv Moscou ce jeudi, une fois de plus j'aimerais te voir fouler la pelouse de ton jardin, le Vélodrome. Je donnerais tout pour entendre la douce et légère voix d'Éric Di Méco hurler :En quelques semaines, tu es passé d'à un sombre remplaçant de Ligue 1 tel un vulgaire Alexandre Letellier, Marc-Aurèle Caillard ou Jessy Moulin. En début d'année, nous avons vu débarquer un petit Argentin chauve pugnace qui souhaitait te mettre en concurrence. C'est désormais au placard qu'il a rangé tes gants. Mais ça n'effacera pas de ma mémoire, au grand jamais, les souvenirs que j'ai de toi mon ange gardien, les 597 fois où tu as défendu nos cages.Tu as débarqué en provenance du Havre après un essai foireux à Aston villa, comme si ton cœur était déjà à Marseille. Tu arrives avec l'étiquette de doublure de Cédric Carrasso à l'été 2007, seul Nostradamus aurait alors pu imaginer que tu deviendrais une légende de l'Olympique de Marseille. Ce jour d'un Algérie-Brésil, ce fameux 22 août 2007, ton destin bascule, Carrasso se rompt les ligaments, voici le temps de montrer enfin ton talent. Trois jours plus tard, le 25 août 2007, au stade Michel-d'Ornano de Caen, pour la première fois, tu portes tout fier le maillot frappé de notre si belle étoile.Après l'euphorie du premier match, il est rapidement devenu évident que l'OM ne pourrait pas se passer d'un portier de cette envergure. Les observateurs lucides avaient la certitude que tu prendrais la suite de Fabien Barthez dans le cœur des supporters marseillais et ils ne s'étaient pas trompés. Enfin si, ils se sont trompés. Tu n'as pas succédé à Fabien Barthez, c'est lui qui t'a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com