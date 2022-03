Lettre d'un supporter au PSG, ce club qui le fait tant souffrir

Un supporter nous a écrit ce matin au lendemain de l'immense énième fiasco du PSG. Il voulait nous confier son mal être et son désarroi, le tout sans s'interdire de continuer à réfléchir à un avenir meilleur pour l'équipe qu'il aime et qui le lui rend si mal. Nous publions ici sa lettre, un peu brutale, un peu naïve. Touchante, en somme. Mais avant tout, on vous prévient : apparemment, cet homme a (aussi) des goûts de chiotte en cinéma.

On nous dit, depuis hier soir queet ci et ça. Soyons objectif: fermons-là, parce que quoiqu'on fasse, ça se serait passé comme ça. Si ça n'avait pas été Donnarumma, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et si ça n'avait pas été quelqu'un d'autre, ç'aurait été autre chose. Parce que quoiqu'on fasse, il y a toujours quelque chose avec ce PSG-là.Alors bien sur, on pourrait remonter le fil, partir de la racine du mal (la direction) et tenter de dénouer les liens complexes du poison lent qui coule dans ce club. Mais à quoi bon ? A quoi bon opérer une gangrène plus profonde et purulente qu'une piqure de vipère ? Parce qu'en fait, le PSG c'est cet aventurier chétif perdu au milieu de la jungle hostile qui se fait piquer la première nuit, c'est Mimi-siku qui rencontre Thierry Lhermitte, c'est le nerd à lunettes face à une équipe de foot US dans un lycée du Massachusetts ou encore la blonde qui se fait tuer à peine la porte franchie dans un film de Wes Craven. Paris, c'est une équipe qui n'a pas encore sa place chez les méchants clubs de la Ligue des Champions, point.Et donc ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe maintenant ? Si on tire la métaphore filmique, on est en droit de ne plus rien en attendre, car son rôle est secondaire et ne dépasse rarement que vingt minutes. Mais voilà, Brad Pitt a commencé avec des petits rôles, dans lesquels il demandait qu'on lui ramène des bières et du liquide vaisselle. La suite, on la connait. En soi, c'est assez facile d'être sans cesse le second rôle et de cachetonner dans une série télé de peu d'envergure qui change de diffuseur à chaque saison, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un héros qui joue aussi bien le tragique.Non, ce qu'on veut maintenant c'est toucher les premiers rôles, avoir le droit à la lumière et aux paillettes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com