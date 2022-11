Lettre d'adieu d'un supporter du Real Madrid à Gerard Piqué

Gerard Piqué prendra sa retraite ce samedi. L'occasion pour un supporter du Real Madrid, de lui adresser une lettre ouverte. Entre haine et léger respect.

"Pendant cinq ans Gerard, oui cinq ans, tu as noirci ma vie footballistique."

Cher Gerard,Après quatorze ans de relation houleuse, voilà que nos chemins se séparent . Toi, le grand défenseur, par la taille (beaucoup) et par le talent (un peu). Il faut dire que pour moi, tu es la dernière figure personnifiée du. Celle qui m'a fait du mal, m'a meurtri au plus profond, pour nourrir chaque saison ma rancœur envers le FC Barcelone. Car oui Gerard, je déteste le Barça : ses couleurs, son "identité", ses ploucs de supporters et bien évidemment, ses tricheurs joueurs.Mes deux premiers souvenirs de toi sont pourtant positifs. Lorsque je te rencontre, tu évolues ainsi à Saragosse, nous sommes le 14 janvier 2007, j'ai 11 ans et je regarde Sport+. Sous mes yeux, Robinho, l'une de mes idoles de jeunesse (avant qu'il ne garnisse les rangs du FC Prison) te traîne au sol par ses feintes de corps et ses passements de jambes. Du pur régal. Puis un an plus tard, je te retrouve, tout sourire, car tu poses aux côtés de mon véritable modèle, Cristiano Ronaldo. Avec Manchester United cette fois. Sous la pluie au Loujniki de Moscou, vous souleviez votre première Ligue des champions, avant que vos routes ne s'éloignent définitivement. Les nôtres également. Durant cet été 2008, tu décides en effet de sympathiser avec le diable. Souvent déguisé, le mal a cette fois pris les allures d'un tacticien nommé Josep Guardiola. Désireux de construire une équipe à son image, Pep t'a rapatrié chez toi, bien décidé à faire de la Masia son fer de lance. Et quel tremplin ! Pendant cinq ans Gerard, oui cinq ans, tu as noirci ma vie footballistique. Moi, leconvaincu, habitué au faste et au caviar, me retrouvais à manger des cailloux, sevré par un rival affamé (et bien trop fort). C'est du moins ce que me dit mon esprit, lorsqu'il m'invite à ressasser chacun de ces moments vécus à l'orée de la décennie écoulée. Et de ce grand Barça : tu en as été partie prenante.