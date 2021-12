Lettre d'adieu à Lisandro López

À 38 balais, Lisandro López a disputé le dernier match de sa carrière ce week-end. L'attaquant argentin laisse derrière lui une empreinte indélébile dans le cœur de tous les joueurs, clubs ou supporters qui ont croisé son chemin. Une bonne raison de lui rendre hommage. Foutue poussière...

Voilà ce que disait Jean Vilar, fondateur du célèbre festival d'Avignon. De la province de Buenos Aires, là où tu es, il y a pas moins de 10 815 kilomètres qui te séparent de la ville du sud de la France, et rien ne semble pouvoir te lier à cet évènement de près ou de loin. Et pourtant, quelques jours après t'avoir vu frôler le rectangle vert pour la dernière fois, impossible de ne pas penser à la maxime de ce célèbre auteur français. D'accord, ta poésie, elle, tu la déclames avec tes pieds, mais les ressemblances avec l'homme aux vers sont troublantes.Par ton visage et ta pilosité déjà. Si Victor Hugo a fait parler de lui par ses œuvres, sa première marque de fabrique reste tout de même sa grosse barbe blanche, pas vraiment taillée, ni même coiffée, qui permettait de le reconnaître parmi tous ses homologues de l'époque. Pour Jacques Prévert, lui aussi tu en as forcément déjà entendu parler, c'était rasé de près, ce qui mettait en avant ses grosses joues délimitées par de belles rides plus les années s'écoulaient. Tout ça pour te dire que personne n'a aussi bien porté la barbe cadenas que toi. Aucun autre joueur n'a eu cette parfaite moustache et cette barbe délimitant les contours de la bouche jusqu'à la moitié de la mâchoire, parfaitement complétées de cette barbichette au-dessus du menton. Ça t'a toujours donné ce côté chef de meute que tu faisais ressentir sur le terrain. Et même si Helton et Lucho González t'ont empêché de porter le brassard au FC Porto (2005-2009), que tu ne l'avais pas non plus à ton bras pour tes courts passages en Péninsule arabique à Al-Gharafa (2013-2015) et au Brésil sous la tunique du SC Internacional (2015-2016), tu as toujours eu ce rôle de leader hargneux, combatif. Un patron charismatique né. Toujours le premier à aller au front, prêt à foncer tête baissée. Ce surnom de, comme t'appelaient les supporters de l'Olympique lyonnais, t'allait si bien.Au-delà du Racing Club (2003-2005 et 2016-2021), c'est d'ailleurs dans le club rhodanien (2009-2013) que tu t'es le plus imposé. Tu l'as dit toi-même lors de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com