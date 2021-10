information fournie par So Foot • 22/10/2021 à 06:00

Les Verts du désespoir

Rien ne va plus dans le Forez. Incapable de gagner depuis le début de la saison, fessée à Strasbourg dimanche (5-1), l'AS Saint-Étienne est scotchée à la dernière place du classement au moment de recevoir Angers, ce vendredi (21h). Y a-t-il, au moins, de quoi croire en une embellie prochaine ? Peut-être. Mais entre des prestations indigentes, un entraîneur contesté et des moyens financiers très limités, difficile, pour l'heure, de faire preuve d'optimisme.

Saint-ÉtienneAngers Le 22/10/21 à 21h

C'est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. En mai 2001, à l'issue d'une saison en Division 1 désastreuse et marquée par une sombre histoire de faux passeports, l'AS Saint-Étienne était reléguée à l'étage inférieur. Il lui avait ensuite fallu batailler durant trois longues années avant de se retrouver à nouveau sous les projecteurs de l'élite, qu'elle n'a plus quittée depuis. Mais pour prolonger leur bail au sommet de la pyramide, les Verts vont devoir sérieusement cravacher. Après dix journées de championnat, ils n'ont toujours pas décroché la moindre victoire. Leur attaque est la moins prolifique de Ligue 1 (9 buts marqués, autant que Troyes), leur défense est la plus perméable (23 buts encaissés). Il n'y a donc rien de surprenant à les voir squatter la dernière place, avec quatre petites unités au compteur., a affirmé Claude Puel dimanche, au micro de Prime Vidéo, après la gifle reçue à Strasbourg (5-1). Ces raisons Lire la suite de l'article sur SoFoot.com